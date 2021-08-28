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Россиянка Павлова завоевала бронзу Паралимпиады в комплексном плавании на 200 м

13:10

Россиянка Мария Павлова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Ее результат 2 минуты 48,63 секунды.

Первой стала американка Джессика Лонг (2.41,49), второй — итальянка Ксения Франческа Палаццо (2.47,86).

Спортсменки соревновались в классе SM8 (люди с различными формами инвалидности, ампутациями и церебральным параличом).

Сборная России занимает третье место в медальном зачете (12 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых наград). На первом месте идет сборная Китая (25-16-24), на втором — Великобритания (13-11-15).

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Женщины

200 м комплекс

1. Джессика Лонг (США)

2. Ксения Палаццо (Италия)

3. Мария Павлова (Россия)

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Роман Шишов все материалы автора

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