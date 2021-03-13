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Паралимпийский комитет России получил приглашение на Игры 2022 года в Пекине

13:03

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил официальное приглашение на зимние Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщил первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

Приглашение, подписанное президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета «Пекин-2022» Цай Ци, было получено 12 марта.

«В зимних Паралимпийских играх в Пекине примут участие до 736 спортсменов, которые разыграют 78 комплектов медалей в горнолыжном спорте, следж-хоккее, лыжных гонках и биатлоне, сноуборде и керлинге на колясках, — цитирует ТАСС Рожкова. — Численность российской делегации на Играх будет определена согласно квалификационным критериям, в ее состав могут войти более 150 человек. Планируется, что российские спортсмены примут участие во всех видах программы».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10896727

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