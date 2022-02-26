Российские паралимпийцы приступили к тренировкам в Пекине

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что члены паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею приступили к тренировкам перед стартом Паралимпиады в Пекине.

«25 февраля прилетел первый чартерный рейс с командами ПКР по горнолыжному спорту, сноуборду и следж-хоккею, которые проходили заключительные тренировочные сборы на Сахалине и во Владивостоке.



Следж-хоккеисты сегодня утром провели тренировку на льду. Горнолыжники в связи с неблагоприятными погодными условиями тренируются в зале, также в зале тренируются сноубордисты. Основная часть административного персонала прибыла на Игры и приступила к работе 25 февраля», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. На соревнованиях будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее.