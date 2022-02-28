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Названа дата, когда МПК обсудит выступления паралимпийской сборной России

МПК 2 марта обсудит перспективы выступления паралимпийской сборной России в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) соберется в среду для обсуждения перспектив выступления сборной России на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в свете событий на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) ранее призвал все международные федерации перенести или отменить спортивные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии, а также не использовать национальные флаги и гимны этих стран на любых соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

«Правление МПК при обсуждении этого вопроса на заседании в среду сосредоточит внимание на уставе и правилах паралимпийского комитета. Среда — это самый ранний срок, когда эта встреча может состояться, ведь члены совета директоров прибывают в Пекин со всего мира», — говорится в заявлении МПК, слова которого приводит Рейтер.

Зимние Паралимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 13 марта. Будут разыграны 78 комплектов медалей в биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге на колясках, лыжном спорте, сноуборде и следж-хоккее. Для участия в Играх комитет РФ утвердил состав команды из 71 спортсмена.

Источник: ria.ru
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