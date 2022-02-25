Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Сегодня, 11:57

Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту прилетела в Пекин

Сергей Разин
корреспондент

Сборная России по горнолыжному спорту прилетела в Пекин для участия в зимних Паралимпийских играх.

«Мы только что прилетели в Пекин, сейчас проходим контроль», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. На Паралимпиаде будут разыграны 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/13854353
0

Читайте также

С кем сыграет «Спартак»? Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Онлайн
«Какой беспредел? Арбитр правильно не засчитал гол». Хусаинов — о судействе в матче «Бетис» — «Зенит»
Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
«Йокерит» не примет участия в плей-офф КХЛ
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международный паралимпийский комитет ведет диалог с комитетами России и Украины
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости