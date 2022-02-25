Паралимпийская сборная России по горнолыжному спорту прилетела в Пекин

Сборная России по горнолыжному спорту прилетела в Пекин для участия в зимних Паралимпийских играх.

«Мы только что прилетели в Пекин, сейчас проходим контроль», — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александра Назарова.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. На Паралимпиаде будут разыграны 78 комплектов медалей в шести видах спорта.