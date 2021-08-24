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Российские паралимпийцы приняли участие в параде на церемонии открытия Игр в Токио

15:25
Церемония открытия Паралимпийских Игр. Фото Getty Images
Церемония открытия Паралимпийских Игр. Фото Getty Images

Во вторник, 24 августа, делегация российской команды Паралимпийского комитета России (ПКР) приняла участие в параде спортсменов в рамках церемонии открытия Игр в Токио (Япония).

Флаг ПКР несли 10-кратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 м Елена Паутова.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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