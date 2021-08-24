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Губерниев: «Украинская делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с россиянами»

15:42
Церемония открытия Паралимпийских Игр. Фото Getty Images
Церемония открытия Паралимпийских Игр. Фото Getty Images
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Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, работающий на церемонии открытия летний Паралимпийских играх в Токио, сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

«Как сообщают наши спортсмены, наша команда расположилась рядом со сборной Украины. Естественно, наши поприветствовали украинскую делегацию— сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ». — А вот дальше началось... Руководитель Паралимпийского комитета Украины буквально в приказном порядке своим спортсменам дал команду уходить! Дескать, всем нужно отдыхать, нужно уходить из церемонии. Вы представляете, до какой степени маразма можно дойти, в данном случае руководителю паралимпийского комитета Украины. Что вы делаете, безумцы! Вот такая у нас сложилась коллизия. Мне жалко спортсменов. Они ушли из церемонии, чтобы не стоять рядом с русскими. Кто остановит этих маразматиков?».

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил Губерниеву, что не все украинские атлеты покинули стадион, оставшись досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами.

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. От российской команды на Игры заявлены 242 спортсмена.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/summer/matchtvnews_NI1394501_Dmitrij_Gubernijev_Ukrainskaja_delegacija_pokinula_ceremoniju_otkrytija_Paralimpiady_chtoby_ne_stojat_radom_s_rossijanami

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Роман Шишов все материалы автора

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