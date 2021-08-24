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Матыцин поприветствовал российских спортсменов перед открытием Паралимпиады в Токио

14:41
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поприветствовал россиян перед началом паралимпийских игр.

Матыцин позвонил в Токио по видеосвязи и пообщался с членами российской делегации.

«Совсем скоро вам предстоит принять участие в долгожданном спортивном событии, к которому будет привлечено внимание всего мира. Российским болельщикам не удастся поддержать вас на трибунах, но мы будем всем сердцем переживать и болеть за вас дома. Вы — невероятно мужественные люди, демонстрирующие, как важно не сдаваться, идти к намеченной цели, верить в себя и свои силы. Ваши выдержка, упорство, умение преодолевать любые трудности являются примером и мотивацией для многих людей. Желаю вам успешных выступлений и ярких побед! Вся страна с вами!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

Сегодня, 24 августа, в Токио (Япония) состоится церемония открытия Игр.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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