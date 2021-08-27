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Российская пловчиха Шабалина выиграла золото Паралимпиады, пловец Емельянцев завоевал бронзу

11:43

Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Российский пловец Вячеслав Емельянцев занял третье место на той же дистанции.

Токио

Паралимпийские игры

Плавание

Женщины

200 м вольный стиль

1. Валерия Шабалина (Россия)

2. Бетани Фирт (Великобритания)

3. Джессика-Джейн Эплгейт (Великобритания)

Мужчины

200 м вольный стиль

1. Рис Данн (Великобритания)

2. Габриэль Бандейра (Бразилия)

3. Вячеслав Емельянцев (Россия)

8. Михаил Кулябин (Россия)

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