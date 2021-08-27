Российская пловчиха Шабалина выиграла золото Паралимпиады, пловец Емельянцев завоевал бронзу
11:43
Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м вольным стилем. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.
Российский пловец Вячеслав Емельянцев занял третье место на той же дистанции.
Токио
Паралимпийские игры
Плавание
Женщины
200 м вольный стиль
1. Валерия Шабалина (Россия)
2. Бетани Фирт (Великобритания)
3. Джессика-Джейн Эплгейт (Великобритания)
Мужчины
200 м вольный стиль
1. Рис Данн (Великобритания)
2. Габриэль Бандейра (Бразилия)
3. Вячеслав Емельянцев (Россия)
8. Михаил Кулябин (Россия)
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