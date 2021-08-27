Российская пловчиха Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 8,76 секунды.

Первой стала британка Ханна Рассел (1.08,44). Замкнула тройку бразильянка Мария Гомес (1.09,18).

Спортсменки выступали в категории S12 (интеллектуальные нарушения).

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100 м спина

1. Ханна Рассел (Великобритания)

2. Дарья Пикалова (Россия)

3. Мария Гомес (Бразилия)