Российская пловчиха Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпиады
11:14
Российская пловчиха Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпиады на дистанции 100 метров на спине. Она преодолела дистанцию за 1 минуту 8,76 секунды.
Первой стала британка Ханна Рассел (1.08,44). Замкнула тройку бразильянка Мария Гомес (1.09,18).
Спортсменки выступали в категории S12 (интеллектуальные нарушения).
Токио
Паралимпийские игры
Плавание
Женщины
100 м спина
1. Ханна Рассел (Великобритания)
2. Дарья Пикалова (Россия)
3. Мария Гомес (Бразилия)
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