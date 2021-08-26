Россиянин Граничка выиграл серебряную медаль в плавании на 200 метров на Паралимпиаде
11:31
Российский пловец Андрей Граничка выиграл серебряную медаль в плавании на 200 метров на Паралимпиаде в Токио.
Спортсмен преодолел дистанцию за 2.40,92 минуты. Золото взял колумбиец Нельсон Криспин Корсо, бронзу завоевал китаец Цзя Гонгван.
Плавание.
Мужчины. 200 м комплекс
1. Нельсон Криспин (Колумбия)
2. Андрей Граничка (Россия)
3. Джиа Хонккуан (Китай)
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