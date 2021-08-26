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Россиянин Жданов завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем на 100 метров на Паралимпиаде

11:22

Российский пловец Роман Жданов завоевал бронзовую медаль в плавании вольным стилем на 100 метров на Паралимпиаде в Токио.

Россиянин показал время 1.26,95 минуты. Японец Такаюки Сузуки взял золото, серебро в активе итальянца Луиджи Беджиато.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 августа.

Плавание.

Мужчины. 100 м вольный стиль

1. Такаюки Сузуки (Япония)

2. Луиджи Беггиато (Италия)

3. Роман Жданов (Россия)

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Виктория Кравченко все материалы автора

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