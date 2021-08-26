Журова назвала работу паралимпийца Асташова курьером рекламной акцией

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на видеоролик, где паралимпийский чемпион Михаил Асташов работает курьером.

«Я так поняла, что это была рекламная акция. Он не работал курьером, чтобы заработать себе на поездку на Паралимпиаду. Михаил просто не думал, что будет такой резонанс. У него были свои цели: а возьмут ли человека с протезом на работу? Сможет ли человек работать с протезом? Он большой молодец, одним роликом привлек внимание многих к проблеме. Но Сейчас Михаил шикарно выступает на Паралимпиаде. Побил мировой рекорд. У человека есть сила воли, я очень рада, что в нашей стране есть такие спортсмены», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня, 26 августа, Асташов установил мировой рекорд в квалификационных соревнованиях, а позже принес России четвертую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.