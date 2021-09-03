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Паралимпиада-2020: Россия опустилась на четвертое место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 3 сентября

18:20

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 3 сентября, 10-го медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (85), а также по общему числу наград (184).

Команда России опустилась на четвертое место зачета. У россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовых медалей, всего 107 наград.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады

1

Китай

85

53

46

184

2

Великобритания

37

34

40

111

3

США

34

34

24

92

4

Россия

34

29

44

107

5

Украина

24

44

26

94

6

Нидерланды

23

15

16

54

7

Бразилия

21

14

26

61

8

Австралия

18

27

27

72

9

Италия

13

27

25

65

10

Азербайджан

12

1

4

17

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Александр Кравченко все материалы автора

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