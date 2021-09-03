Паралимпиада-2020: Россия опустилась на четвертое место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 3 сентября
18:20
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 3 сентября, 10-го медального дня соревнований.
У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (85), а также по общему числу наград (184).
Команда России опустилась на четвертое место зачета. У россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовых медалей, всего 107 наград.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады
|
1
|
|
85
|
53
|
46
|
184
|
2
|
|
37
|
34
|
40
|
111
|
3
|
|
США
|
34
|
34
|
24
|
92
|
4
|
|
34
|
29
|
44
|
107
|
5
|
|
Украина
|
24
|
44
|
26
|
94
|
6
|
|
23
|
15
|
16
|
54
|
7
|
|
21
|
14
|
26
|
61
|
8
|
|
18
|
27
|
27
|
72
|
9
|
|
13
|
27
|
25
|
65
|
10
|
|
12
|
1
|
4
|
17
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