Паралимпиада-2020: Россия опустилась на четвертое место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 3 сентября

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 3 сентября, 10-го медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (85), а также по общему числу наград (184).

Команда России опустилась на четвертое место зачета. У россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовых медалей, всего 107 наград.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады