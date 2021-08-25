Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады

07:56

На Паралимпийских играх-2020 в Токио был разыгран первый комплект медалей.

Австралийка Пейдж Греко завоевала золотую медаль в велоспорте на треке на дистанции 3?000 метров. Ее результат 3 минуты 50,815 секунд, что стало новым мировым рекордом.

Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй, третья строчка у немки Дениз Шиндлер.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Зенит» уничтожит ЦСКА, «Локо» и «Динамо» удивят болельщиков? Прогноз «СЭ» на 6-й тур РПЛ
Алана Мамаева о Павле: «Дзюба на его фоне просто померкнет»
«Алана говорит, что ей не хватает денег? Я перевел ей 11 миллионов». Интервью Мамаева, из-за которого Нобель ушел с «Матч ТВ»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд