Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады
07:56
На Паралимпийских играх-2020 в Токио был разыгран первый комплект медалей.
Австралийка Пейдж Греко завоевала золотую медаль в велоспорте на треке на дистанции 3?000 метров. Ее результат 3 минуты 50,815 секунд, что стало новым мировым рекордом.
Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй, третья строчка у немки Дениз Шиндлер.
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