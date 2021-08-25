Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады

На Паралимпийских играх-2020 в Токио был разыгран первый комплект медалей.

Австралийка Пейдж Греко завоевала золотую медаль в велоспорте на треке на дистанции 3?000 метров. Ее результат 3 минуты 50,815 секунд, что стало новым мировым рекордом.

Второе место заняла китаянка Ван Сяомэй, третья строчка у немки Дениз Шиндлер.