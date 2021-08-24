Роднина: «Пускай украинцы уходят, чтобы рядом с нами не стоять. Значит, их место под трибуной»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что украинцы покинули церемонию открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами. 24 августа об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Очень хорошо, замечательно, что они ушли! Я считаю, это гениально! Пускай уходят, чтобы рядом с нами не стоять. Если у них все плохо с головой, если они не читают Олимпийскую хартию и не понимают, что это международный крупнейший спортивный форум, ну значит их место под трибуной», — приводит слова Родниной Metaratings.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.