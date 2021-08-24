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Роднина: «Пускай украинцы уходят, чтобы рядом с нами не стоять. Значит, их место под трибуной»

18:00
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что украинцы покинули церемонию открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами. 24 августа об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Очень хорошо, замечательно, что они ушли! Я считаю, это гениально! Пускай уходят, чтобы рядом с нами не стоять. Если у них все плохо с головой, если они не читают Олимпийскую хартию и не понимают, что это международный крупнейший спортивный форум, ну значит их место под трибуной», — приводит слова Родниной Metaratings.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/rodnina-ukraintsam-kotorye-ne-khotyat-stoyat-s-rossiyanami-mesto-pod-tribunoy-1038935/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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