Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на 100 метров
08:18
Российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка установила рекорд, преодолев дистанцию за 1:05.37.
Медали в этой дисциплине будут разыграны сегодня, 25 августа.
Паралимпиада завершится 5 сентября. Российскую команду представляют 242 спортсмена.
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