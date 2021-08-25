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Российская пловчиха Шабалина установила рекорд Паралимпиады в заплыве на 100 метров

08:18

Российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио. Спортсменка установила рекорд, преодолев дистанцию за 1:05.37.

Медали в этой дисциплине будут разыграны сегодня, 25 августа.

Паралимпиада завершится 5 сентября. Российскую команду представляют 242 спортсмена.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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