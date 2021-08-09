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Путин встретился с членами паралимпийской сборной России

14:15
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Президент России Владимир Путин встретился с членами паралимпийской команды России.

«Знаю, что вы блестяще прошли все отборочные турниры, показали достойные спортивные результаты, в полной мере проявив свой легендарный характер, колоссальную силу духа.

Мы — вся наша огромная, прекрасная Россия — очень гордимся вами и желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, и за своих тренеров-наставников, за друзей, за свою малую Родину и за всю нашу большую страну, а в сердце будет флаг, гимн России», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66349

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