Паралимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей
18:46
Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио хочет провести соревнования без зрителей из-за роста числа заболевших коронавирусом в столичном регионе Японии, сообщает агентство Kyodo.
По информации источника, ограничения могут коснуться префектур Токио, Сайтамы и Тибы. Отмечается, что официальное решение примут на следующей неделе.
Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.
Дополнительная информация:
https://english.kyodonews.net/news/2021/08/27f6ef52cf1c-breaking-news-paralympic-organizers-look-into-barring-fans-at-tokyo-venues.html
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