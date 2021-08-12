Паралимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио хочет провести соревнования без зрителей из-за роста числа заболевших коронавирусом в столичном регионе Японии, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, ограничения могут коснуться префектур Токио, Сайтамы и Тибы. Отмечается, что официальное решение примут на следующей неделе.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.