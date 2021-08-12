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Паралимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей

18:46

Оргкомитет Паралимпийских игр в Токио хочет провести соревнования без зрителей из-за роста числа заболевших коронавирусом в столичном регионе Японии, сообщает агентство Kyodo.

По информации источника, ограничения могут коснуться префектур Токио, Сайтамы и Тибы. Отмечается, что официальное решение примут на следующей неделе.

Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Россию на Играх представит 241 спортсмен.

Дополнительная информация:

https://english.kyodonews.net/news/2021/08/27f6ef52cf1c-breaking-news-paralympic-organizers-look-into-barring-fans-at-tokyo-venues.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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