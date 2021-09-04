Путин поздравил Сидоренко и Смирнова с золотом Паралимпиады в стрельбе из лука в миксте
17:25
Президент РФ Владимир Путин поздравил Маргариту Сидоренко и Кирилла Смирнова с золотом в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.
«Уважаемые Кирилл Владимирович и Маргарита Сергеевна! Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли «золотую» ступень пьедестала почета. Уверен, этот яркий успех вдохновит вас на новые свершения в жизни и спорте. Желаю удачи и всего самого доброго», — говорится в поздравлении на официальном сайте президента России.
В финале смешанного турнира российские лучники победили итальянцев со счетом 5:4. Бронзовым призером соревнований стала команда Китая.
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