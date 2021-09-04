Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 4 сентября

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 4 сентября, 11-го медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (93), а также по общему числу наград (200).

Команда России вернулась на третье место зачета, обойдя США. У россиян 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых медалей, всего 117 наград.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады