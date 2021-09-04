Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 4 сентября
16:55
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 4 сентября, 11-го медального дня соревнований.
У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (93), а также по общему числу наград (200).
Команда России вернулась на третье место зачета, обойдя США. У россиян 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых медалей, всего 117 наград.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады
|
1
|
93
|
57
|
50
|
200
|
2
|
41
|
38
|
43
|
122
|
3
|
36
|
32
|
49
|
117
|
4
|
США
|
35
|
36
|
30
|
101
|
5
|
25
|
17
|
16
|
58
|
6
|
Украина
|
24
|
47
|
27
|
98
|
7
|
22
|
19
|
30
|
71
|
8
|
20
|
28
|
30
|
78
|
9
|
14
|
29
|
26
|
69
|
10
|
14
|
1
|
4
|
19
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