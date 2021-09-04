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Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 4 сентября

16:55

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 4 сентября, 11-го медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (93), а также по общему числу наград (200).

Команда России вернулась на третье место зачета, обойдя США. У россиян 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых медалей, всего 117 наград.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады

1

Китай

93

57

50

200

2

Великобритания

41

38

43

122

3

Россия

36

32

49

117

4

США

35

36

30

101

5

Нидерланды

25

17

16

58

6

Украина

24

47

27

98

7

Бразилия

22

19

30

71

8

Австралия

20

28

30

78

9

Италия

14

29

26

69

10

Азербайджан

14

1

4

19

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Александр Кравченко все материалы автора

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