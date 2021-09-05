На Паралимпиаде в Токио зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
05:54
Еще четыре человека, задействованные в проведении Паралимпиады-2020, сдали положительный тест на коронавирус, сообщает оргкомитет «Токио-2020».
При этом ни одного случая заражения среди спортсменов не было выявлено. Среди заразившихся два подрядчика, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.
Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа и завершится 5 сентября.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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