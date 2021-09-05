На Паралимпиаде в Токио зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

Еще четыре человека, задействованные в проведении Паралимпиады-2020, сдали положительный тест на коронавирус, сообщает оргкомитет «Токио-2020».

При этом ни одного случая заражения среди спортсменов не было выявлено. Среди заразившихся два подрядчика, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа и завершится 5 сентября.