Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

На Паралимпиаде в Токио зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

05:54
Теги:

Еще четыре человека, задействованные в проведении Паралимпиады-2020, сдали положительный тест на коронавирус, сообщает оргкомитет «Токио-2020».

При этом ни одного случая заражения среди спортсменов не было выявлено. Среди заразившихся два подрядчика, один представитель СМИ и один человек, связанный с проведением Игр.

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа и завершится 5 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Россия обыграла Кипр. Смотреть на это было тяжело, но критиковать Карпина пока не за что
Актрису Анастасию Макееву госпитализировали
Актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали
Почему Зеленский корчил гримасы на встрече с Байденом
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное