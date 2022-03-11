Призер Паралимпиады Муратова призвала спортсменов не опускать руки и продолжать тренировки

Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Вера Муратова обратилась к паралимпийцам перед церемонией чествования лучших спортсменов Владимирской области.

«Я спортсменов прекрасно понимаю, потому что в 2016 году мы оказались в абсолютно такой же ситуации, когда паралимпийцы не могли выехать в Рио-де-Жанейро. Обида, злость — это эмоции, это нормально, это переживется. Но благодаря таким эмоциям будет результат в спортивных достижениях. Поэтому ребятам совет один: не сдаваться, продолжать тренироваться в том же духе, как будто вы всегда на Паралимпийских играх», — приводит слова Муратовой ТАСС.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако на следующий день изменил решение и отстранил россиян и белорусов от соревнований. Игры в Китае проходят с 4 по 13 марта.

В России вместо Паралимпиады-2022 проведут паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске.