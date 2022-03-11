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Сегодня, 08:03

Британский паралимпиец упал с коляски во время матча, его унесли на носилках

Британский керлингист оказался в больнице после падения с коляски во время матча Паралимпиады
Роман Шишов
Корреспондент
Английский керлингист Дэвид Мэлроуз упал с коляски.
Фото Global Look Press

Во время матча сборной Великобритании по керлингу с командой Канады (3:6) на Паралимпийских играх в Пекине английский спортсмен Дэвид Мэлроуз упал с коляски. В итоге его пришлось уносить с площадки на носилках. К тяжелой травме паралимпийца привело одно неаккуратное движение.

Инцидеет случился по ходу пятого энда во вреям паузы, когда 56-летний Мэлроуз отъехал к углу площадки, чтобы поднять собственную щетку. Потянувшись за инструментом, он не смог удержаться на коляске и рухнул.

Мелроуз попытался подняться, но снова упал, после чего перестал двигаться. Партнеры срочно вызвали к соотечественнику медиков.

Пауза в связи с инцидентом продлилась 15 минут. Мэлроуз продолжить матч уже не мог. Сейчас с ним все в порядке — оказалось, что у него травма плеча (вероятно вывих).

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