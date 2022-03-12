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Сегодня, 09:57

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпиады в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет домашней Паралимпиады в Пекине.

Китайские спортсмены завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 22 бронзовых медали. Второе место занимает команда Украины (10 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых), на третьей строчке — Канада (8 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых). Украинцы не смогли выйти в финал турнира по следж-хоккею и лишились шансов догнать китайцев.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 марта и закончится завтра, 13 марта. Спортсменам осталось разыграть 7 комплектов медалей.

Сборная Китая впервые выиграла медальный зачет зимней Паралимпиады.

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и отстранил россиян и белорусов от Игр.

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