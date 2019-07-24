Призер Паралимпиады-2014 Попов дисквалифицирован за допинг

Серебряный призер Паралимпиады-2014 в Сочи по следж-хоккею Илья Попов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА. Срок дисквалификации отсчитывается с 20 мая и продлится 3 месяца.

Попов признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе,

взятой из организма спортсмена").