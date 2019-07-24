Призер Паралимпиады-2014 дисквалифицирован за марихуану

Серебряный призер Паралимпиады-2014 Илья Попов дисквалифицирован за употребление марихуаны, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что дисквалификация составит 3 месяца с 20 мая.

- В допинг-пробе Попова был обнаружен карбокси-тетрогидроканнабинол. Это было соревновательное тестирование, поэтому спортсмен понес наказание", - сказал представитель РУСАДА.

По информации источника, положительная проба была взята у Попова 30 апреля во время чемпионата России по футболу среди ампутантов (ПОДА) в подмосковном Подольске.