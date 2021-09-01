Победители Паралимпийских игр примут участие в ВЭФ

Российские фехтовальщики Александр Кузюков и Максим Шабуров, завоевавшие золотые медали Паралимпийских игр в Токио, примут участие в мероприятиях Восточного экономического форума, который пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.

Кузюков сделал на Паралимпиаде победный дубль, выиграв в фехтовании на шпагах личный турнир и командные соревнования вместе с Максимом Шабуровым и Артуром Юсуповым.

«Александр Кузюков и Максим Шабуров прилетели во Владивосток из Токио. В День знаний они провели урок в местной школе коррекции. Завтра вместе с Министром спорта Олегом Матыциным они дадут старт работе павильона «Спорт — норма жизни» на улице Дальнего Востока» и примут активное участие в его работе", — рассказал директор центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

Одним из экспонатов павильона Министерства спорта на улице Дальнего Востока будет золотая медаль Олимпиады-2020 борца греко-римского стиля Мусы Евлоева.

«Символично, что на Дальнем Востоке представлена награда представителя самого западного региона России. Муса Евлоев начинал заниматься и вырос как борец в Калининградской области. Его карьеру поддерживали Москва и родная Ингушетия. Ежегодно он больше ста дней проводит на сборах национальной команды в Сочи, Кисловодске, Приэльбрусье и Подмосковье, а в Токио улетал из Владивостока. Борцы тренировались в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском, который в те же сроки готовился к проведению Восточного экономического форума», — добавил Брюсов.

Участники ВЭФ-2021 в павильоне «Спорт — норма жизни» смогут попробовать свои силы в различных видах спорта, посетить музей всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», принять участие в соревновательно-зрелищном формате прохождения испытаний ГТО.

Павильон «Спорт — норма жизни» — первый шаг взаимодействия Министерства спорта и Фонда «Росконгресс» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года.