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13 человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки

06:47

Тринадцать человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщает оргкомитет «Токио-2020».

Ни один из зараженных не является спортсменом: 9 положительных тестов выявлено у подрядчиков, 2 — у волонтеров, а также 2- у работников. Все случаи заражения зафиксированы за пределами Паралимпийской деревни.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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