13 человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки

Тринадцать человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщает оргкомитет «Токио-2020».

Ни один из зараженных не является спортсменом: 9 положительных тестов выявлено у подрядчиков, 2 — у волонтеров, а также 2- у работников. Все случаи заражения зафиксированы за пределами Паралимпийской деревни.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.