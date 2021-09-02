13 человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки
06:47
Тринадцать человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщает оргкомитет «Токио-2020».
Ни один из зараженных не является спортсменом: 9 положительных тестов выявлено у подрядчиков, 2 — у волонтеров, а также 2- у работников. Все случаи заражения зафиксированы за пределами Паралимпийской деревни.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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