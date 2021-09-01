Паралимпиада-2020: Россия вышла на второе место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 1 сентября

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 1 сентября, восьмого медального дня соревнований.

У китайской команды — лучший результат по числу золотых медалей (68), а также общему числу наград (147).

Всего у россиян — 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей (89 наград), они обошли Великобританию и поднялись на второе место зачета.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады