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Паралимпиада-2020: Россия вышла на второе место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 1 сентября

18:40

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 1 сентября, восьмого медального дня соревнований.

У китайской команды — лучший результат по числу золотых медалей (68), а также общему числу наград (147).

Всего у россиян — 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей (89 наград), они обошли Великобританию и поднялись на второе место зачета.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады

1

  

Китай

68

43

36

147

2

  

Россия

32

20

37

89

3

  

Великобритания

30

24

32

86

4

  

США

25

27

20

72

5

  

Нидерланды

19

10

10

39

6

  

Украина

17

35

23

75

7

  

Бразилия

15

12

21

48

8

  

Австралия

13

23

24

60

9

  

Италия

12

19

17

48

10

  

Азербайджан

11

1

4

16

 

 

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Александр Кравченко все материалы автора

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