Паралимпиада-2020: Россия вышла на второе место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 1 сентября
18:40
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 1 сентября, восьмого медального дня соревнований.
У китайской команды — лучший результат по числу золотых медалей (68), а также общему числу наград (147).
Всего у россиян — 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей (89 наград), они обошли Великобританию и поднялись на второе место зачета.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады
|
1
|
68
|
43
|
36
|
147
|
2
|
32
|
20
|
37
|
89
|
3
|
30
|
24
|
32
|
86
|
4
|
25
|
27
|
20
|
72
|
5
|
19
|
10
|
10
|
39
|
6
|
17
|
35
|
23
|
75
|
7
|
15
|
12
|
21
|
48
|
8
|
13
|
23
|
24
|
60
|
9
|
12
|
19
|
17
|
48
|
10
|
11
|
1
|
4
|
16
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