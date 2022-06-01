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Сегодня, 06:38

Паралимпиец дисквалифицирован за мошенничество перед Играми в Токио

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Индийский легкоатлет-паралимпиец Винод Кумар дисквалифицирован на два года за сознательный обман медицинской комиссии во время подтверждения соревновательной категории. Накануне Игр в Токио 41-летний спортсмен скрыл некоторые свои физические возможности ради того, чтобы заявиться в категорию F52.

В этой дисциплине соревнуются сидячие атлеты с ослабленной мышечной силой, ограниченным диапазоном движений, дефицитом конечностей или различиями в длине ног. У них имеются травмы шейного отдела позвоночника, спинного мозга, ампутации и функциональные нарушения.

Кумар пытался симулировать некоторые из физических ограничений, но был разоблачен и наказан. Его результаты на Паралимпиаде-2020, где он занял третье место, аннулированы.

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