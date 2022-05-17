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Сегодня, 14:43

Паралимпийский комитет России пригласил иранцев для участия во всероссийских соревнованиях

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков объявил о приглашении иранских спортсменов для участия во всероссийских соревнованиях.

«В период с 7 по 9 мая в Тегеране в рамках рабочей поездки состоялись встречи с руководителями Министерства спорта и молодежной политики Ирана, Национального паралимпийского комитета Ирана, Федерации спорта инвалидов Ирана. Были обсуждены вопросы организации совместных тренировочных мероприятий, а также участия россиян в соревнованиях, проводимых на территории Ирана. В ходе встреч мы пригласили иранских паралимпийцев на открытые всероссийские соревнования, проводимые в рамках чемпионатов России, и летние Игры «Мы вместе. Спорт», которые состоятся в октябре 2022 года в Сочи», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Российские паралимпийцы с 17 по 20 марта принимали участие в зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» с участием команд Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Также ПКР проведет летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.

Источник: https://tass.ru/sport/14646739
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