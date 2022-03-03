Организаторы отменили тренировку парабиатлонистов в день открытия Паралимпиады из-за сильного ветра

Официальная тренировка участников турнира по парабиатлону на Паралимпиаде в Пекине перенесена с 4 на 3 марта из-за ожидающихся неблагоприятных условий.

«Из-за небезопасного ветра, который ожидается 4 марта, официальные тренировки участников биатлонного спринта перенесены на 3 марта.



4 марта из соображений безопасности трасса, стадион и стрельбище будут закрыты», — приводит ТАСС слова представителя организационного комитета Игр.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. Первые соревнования в парабиатлоне запланированы на 5 марта.