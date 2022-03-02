Матыцин прокомментировал решение допустить российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета допустить российских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине.

«Считаем, что решение, принятое сегодня Международным паралимпийским комитетом, максимально учитывает сложившуюся ситуацию и состоялось во многом благодаря высокому авторитету Паралимпийского комитета России, его тесному многолетнему взаимодействию с Международным паралимпийским комитетом, правильно представленным аргументам российской стороны.



Да, к сожалению, российские спортсмены будут выступать в Пекине в нейтральном статусе, но важно, что они смогут принять участие в Паралимпийских играх и показать спортивные результаты, к которым так долго готовились.



Мы будем продолжать поддерживать и защищать интересы наших спортсменов. В Минспорта России сформирован оперативный штаб, находимся на постоянной связи с исполняющим обязанности президента Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым и делегацией в Пекине. Желаем нашим паралимпийцам здоровья, выдержки и, конечно, побед! Будем болеть за наших спортсменов с удвоенной силой, сейчас им как никогда нужна поддержка всех жителей страны. Уверен, энергия народной поддержки придаст российской команде еще больше уверенности и решительности, поможет успешно выступить на Паралимпийских играх!» — приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Матыцина.

Сегодня, 2 марта, Международный паралимпийский комитет объявил, что допускает российских спортсменов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.