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Сегодня, 09:26

Сборная Латвии по керлингу отказалась играть против России на Паралимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть против сборной России на Паралимпиаде в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации керлинга Латвии.

«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не допустит к участию в этих Паралимпийских играх российских и белорусских спортсменов. Это решение было просто неожиданным. Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участия в игре с Россией», — приводит ТАСС текст заявления Ассоциации керлинга Латвии.

Матч между Россией и Латвией запланирован на 9 марта.

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Игры в Китае пройдут с 4 по 13 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/13943501
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