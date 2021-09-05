Около 150 представителей ПКР примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что в церемонии закрытия Паралимпиады в Токио примут около 150 представителей ПКР.

«Около 150 представителей Паралимпийского комитета России — спортсменов и персонала команды — примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Токио во главе со знаменосцем Романом Ждановым», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится сегодня, 5 сентября, начало — в 14.00 (мск). Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами.