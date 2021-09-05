Рожков заявил, что российские спортсмены достойно выступили на Паралимпиаде в Токио

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков подвел итоги выступления российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

«Наша команда чувствовала серьезную поддержку и внимание, и смогла показать достойный результат, сохранив лидирующие позиции на международной арене и заняв четвертое место в медальном зачете. Порадовало, что по общему количеству наград мы превзошли результаты Игр 2012 года в Лондоне, завоевав 118 медалей, из которых 36 — высшего достоинства. В целом могу сказать, что на протяжении всех Игр наши спортсмены радовали нас хорошими результатами, а подчас даже неожиданными», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.