Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Рожков заявил, что российские спортсмены достойно выступили на Паралимпиаде в Токио

11:07

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков подвел итоги выступления российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

«Наша команда чувствовала серьезную поддержку и внимание, и смогла показать достойный результат, сохранив лидирующие позиции на международной арене и заняв четвертое место в медальном зачете. Порадовало, что по общему количеству наград мы превзошли результаты Игр 2012 года в Лондоне, завоевав 118 медалей, из которых 36 — высшего достоинства. В целом могу сказать, что на протяжении всех Игр наши спортсмены радовали нас хорошими результатами, а подчас даже неожиданными», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12305495

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Байден забыл название песни со свадьбы дочери
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Очевидцы сообщили о массовой драке на юго-востоке Москвы
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд