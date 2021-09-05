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Паралимпиада-2021: итоговый медальный зачет Игр в Токио

08:25
Надежда Буркова. Фото Паралимпийский комитет России
Надежда Буркова. Фото Паралимпийский комитет России

Сборная Китая завершила Паралимпиаду в Токио на первом месте в медальном зачете.

Китайская команда завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль на соревнованиях в Японии. Китай показал лучший результат как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград (207).

На втором месте Паралимпиаду закончила Великобритания, третьей стала команда США. Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится сегодня, 5 сентября.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады

1
Китай
 96 60 51 207
2
Великобритания
 41 38 45 124
3
США
 37 36 31 104
4
Россия
 36 33 49 118
5
Нидерланды
 25 17 17 59
6
Украина
 24 47 27 98
7
Бразилия
 22 20 30 72
8
Австралия
 21 29 30 80
9
Италия
 14 29 26 69
10
Азербайджан
 14 1 4 19

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Иван Торопцев все материалы автора

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