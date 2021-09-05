Паралимпиада-2021: итоговый медальный зачет Игр в Токио
08:25
Сборная Китая завершила Паралимпиаду в Токио на первом месте в медальном зачете.
Китайская команда завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль на соревнованиях в Японии. Китай показал лучший результат как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград (207).
На втором месте Паралимпиаду закончила Великобритания, третьей стала команда США. Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.
Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится сегодня, 5 сентября.
Топ-10 медального зачета Паралимпиады
|1
|96
|60
|51
|207
|2
|41
|38
|45
|124
|3
|37
|36
|31
|104
|4
|36
|33
|49
|118
|5
|25
|17
|17
|59
|6
|24
|47
|27
|98
|7
|22
|20
|30
|72
|8
|21
|29
|30
|80
|9
|14
|29
|26
|69
|10
|14
|1
|4
|19
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