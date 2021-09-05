Паралимпиада-2021: итоговый медальный зачет Игр в Токио

Сборная Китая завершила Паралимпиаду в Токио на первом месте в медальном зачете.

Китайская команда завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую медаль на соревнованиях в Японии. Китай показал лучший результат как по количеству золотых медалей, так и по общему числу наград (207).

На втором месте Паралимпиаду закончила Великобритания, третьей стала команда США. Сборная России завершила Игры на четвертом месте с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится сегодня, 5 сентября.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады