Огонь Паралимпиады прибыл в Токио перед стартом Игр

На площади перед зданием столичной мэрии Токио пройдет заключительный этап эстафеты паралимпийского огня.

Зажженные огни в более чем 60 муниципалитетах, относящихся к префектуре Токио, были собраны в единую композицию «Пламя Токио».

«Я благодарна всем за продленные усилия, которые позволили нам собрать сегодня этот огонь. Я надеюсь, что начинающаяся 24 августа Паралимпиада будет успешной и безопасной», — передает слова губернатора Токио Юрико Коикэ ТАСС.

Вечером пройдет еще одна церемония, где в одно пламя будут собраны огни со всех 47 префектур Японии.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.