В Токио устроили акцию протеста против проведения Паралимпийских игр

20 августа в Токио прошла акция протеста против проведения Паралимпийских игр, сообщает ТАСС.

По информации источника, протестующие собрались у ограждения одного из гостевых домов японского правительства. Собравшиеся требовали отменить предстоящие соревнования из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В последние недели в стране регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусом. 20 августа было зафиксировано 25 876 случаев. Режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще пяти префектурах продлили до 12 сентября.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.