Паралимпийские игры
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В Токио устроили акцию протеста против проведения Паралимпийских игр

16:36

20 августа в Токио прошла акция протеста против проведения Паралимпийских игр, сообщает ТАСС.

По информации источника, протестующие собрались у ограждения одного из гостевых домов японского правительства. Собравшиеся требовали отменить предстоящие соревнования из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

В последние недели в стране регулярно обновляется суточный максимум заражений коронавирусом. 20 августа было зафиксировано 25 876 случаев. Режим чрезвычайной ситуации в Токио и еще пяти префектурах продлили до 12 сентября.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12180057

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Екатерина Савостина все материалы автора

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