Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство спорта России признало успешным выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио. Об этом он сообщил ТАСС.

«Конечно же, оцениваю выступление как успешное, тем более по статистическим показателям — завоевано 118 медалей, что является абсолютным рекордом. И самое главное — все сборные выступали после перерыва с 2012 года на фоне колоссального эмоционального напряжения и требований в связи с ограничениями в период подготовки и проведения. Поэтому абсолютно успешное выступление», — сказал Матыцин.

Сборная России завершила Паралимпиаду на четвертом месте в медальном зачете. На счету россиян 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.

Первое место в медальном зачете занял Китай (96-60-51), на второй строчке — Великобритания (41-38-45), третьей — США (37-36-31).