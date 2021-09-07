Патриарх Кирилл поздравил сборную России с успехом на Паралимпиаде в Токио

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Токио.

«Дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую вас и поздравляю с замечательными результатами на XVI Паралимпийских летних играх в Токио, — говорится в заявлении Кирилла на сайте РПЦ. — Продемонстрировав свое спортивное мастерство и показав высокий профессиональный уровень, вы с честью представили нашу страну и достойно продолжили традиции российского паралимпийского движения.

Установленные вами новые мировые рекорды, а также медали, полученные благодаря упорному труду и огромному терпению, силе духа и воли, являются ярким свидетельством того, что телесные недуги не ограничивают возможностей человека в стремлении к победе и, прежде всего, победе над самим собой. И каждый из вас доказал, что человек способен преодолевать, казалось бы, непреодолимые препятствия. Знаю, что многие спортсмены являются глубоко верующими людьми, и именно вера укрепляет их волю к победе.

Убежден, что ваш пример вдохновляет также и тех, кто находится в непростых жизненных ситуациях, помогая им обрести уверенность в своих силах и не отчаиваться. Сорадуясь вашим успехам, призываю Божие благословение на вас, на ваши семьи, на ваших тренеров и наставников. Пользуясь возможностью, хотел бы также поздравить и паралимпийских спортсменов из Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и других наших братских стран.

Да укрепит Щедрый Господь ваши душевные и телесные силы, даруя Свою помощь на всех дальнейших путях жизни вашей».

На Паралимпиаде в Токио российская сборная заняла четвертое место в командном зачете. В ее активе 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).