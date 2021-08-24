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Чернышенко: «Российские атлеты на Паралимпиаде имеют шанс показать силу воли и мастерство»

14:15
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что российские паралимпийцы на предстоящих Играх в Токио получат шанс показать силу воли, целеустремленность и мастерство.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

«Триумф спорта в Токио продолжается — стартуют Паралимпийские игры, в которых примет участие российская сборная, — цитирует ТАСС Чернышенко. — 242 спортсмена в 19 видах спорта сегодня начнут свой путь за паралимпийскими медалями. В составе нашей сборной в Токио 11 паралимпийских чемпионов по плаванию, легкой атлетике и настольному теннису, 90 заслуженных мастеров спорта России, 94 мастера спорта международного класса, 34 мастера спорта России, а самой юной российской участнице и дебютантке Игр 16 лет».

«Пять лет назад в Рио-де-Жанейро наша паралимпийская сборная не была допущена до участия в соревнованиях, а в Лондоне в 2012 году российская команда заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав 102 медали и уступив лидерство только сборной Китая. Сейчас в Токио есть отличный шанс продемонстрировать силу воли, целеустремленность и мастерство, которые присущи нашим спортсменам-паралимпийцам. Пожелаем ребятам энергии и ярких выступлений», — добавил вице-премьер.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12205687

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