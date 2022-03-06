Матыцин: «Прорабатываем возможность подачи иска на решение МПК»

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил перспективы оспаривания решений Международных федераций в отношении российских спортсменов. По его словам, сейчас прорабатывается возможность выстраивания линии защиты.

— Оцените перспективы оспаривания решений по международным федерациям у МОК.

— Мы знаем, что особый статус Арбитражного суда в международном паралимпийском комитете. Поэтому сейчас мы с опытными юристами прорабатываем возможность выстраивания линии защиты, подачи иска на решение МПК. Конечно, это прерогатива Паралимпийского комитета России. Думаю, в ближайшее время решения будут приняты. Так же, как и по другим решениям других международных федераций.

— Некоторые Федерации обьявили, что они подают иск в CAS. Какие сроки могут быть по оспариванию?

— Сложно говорить о конкретных сроках, так как этот прецедент не имеет аналогов в истории. Мы сейчас от многих международных федераций не получили формального решения с изложением причин принятия решения отстранения. Именно на них будет выстраиваться линия защиты и будут оспариваться решения, которые были приняты. Но, я думаю, это точно не краткосрочная процедура. Она потребует достаточно времени. Нельзя исключать, что в какой-то мере процесс будет политизирован.

Напомним, 2 марта Международный паралимпийский комитет заявил о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Играх в нейтральном статусе, однако затем организация сообщила об изменении своего решения после специально созванного заседания правления комитета.