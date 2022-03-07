Навка поддержала паралимпийскую сборную России, которая была отстранена от Игр-2022 в Пекине

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выложила новый пост в Instagram, в котором поддержала паралимпийскую сборную России, отстраненную от Игр-2022 в Пекине.

«Вчера из Пекина возвратилась наша Паралимпийская сборная команда России, которую благодаря политизированному решению МОК и МПК отстранили от участия в ОИ.

Назвать такое решение международных спортивных организаций, кроме как провалом и позором принципов спорта, я не могу. Наши спортсмены-паралимпийцы одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые 8 лет ждали участия в этих играх!!! Нашим Великим, Легендарным и Сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что «Спорт вне политики»!!!

Мне безумно жаль наших спортсменов с человеческой точки зрения, потому что это нечестно, некрасиво и не спортивно!!! А с точки зрения спортсмена, я верю, что наши смогут всё. Преодолеют, найдут стимул и вдохновение и ещё не раз докажут миру, что они Великие Спортивные Звёзды!!! Которыми они и являются на самом деле. Ребята, держитесь, вся страна с вами", — написала Навка в Instagram.

Напомним, что 2 марта Международный паралимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Играх в Пекине в нейтральном статусе, но на следующий день изменил свое решение и запретил спортсменам выступать на Паралимпиаде.

Паралимпиада в Пекине проходит с 4 по 13 марта.