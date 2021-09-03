Кузнецов стал серебряным призером Паралимпиады в метании копья
06:45
Россиянин Алексей Кузнецов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в метании копья в классе F54 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Его результат — 31,19 метра.
Золотую медаль завоевал иранец Хамед Амири с результатом 31,35 метра. Замкнул тройку призеров американец Джастин Фонгсевен — 31,09 метра.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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