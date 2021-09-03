Кузнецов стал серебряным призером Паралимпиады в метании копья

Россиянин Алексей Кузнецов выиграл серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в метании копья в классе F54 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Его результат — 31,19 метра.

Золотую медаль завоевал иранец Хамед Амири с результатом 31,35 метра. Замкнул тройку призеров американец Джастин Фонгсевен — 31,09 метра.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.