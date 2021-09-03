Могучая завоевала серебряную медаль Паралимпиады в прыжках в длину

Российская легкоатлетка Александра Могучая выиграла серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в прыжках в длину среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ее результат — 5,67 метра.

Золотую медаль завоевала представительница Анна Гримальди из Новой Зеландии с результатом 5,76 метра. Замкнула тройку призеров эквадорская спортсменка Кьяра Родригес — 5,63 метра.

Стоит отметить, что Могучая завоевала свою первую медаль Паралимпиады в карьере. При этом она ранее участвовала в Играх в Афинах, Лондоне и Пекине.