Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

На Украине отреагировали на то, что делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян

17:25

Известный украинский журналист Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дмитрия Губерниева, работающего на церемонии открытии летних Паралимпийских игр в Токио, который сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

«Если бы я комментировал на украинском телевидении церемонию открытия, то никогда бы такого не сказал. Чтобы не разжигать! Спорт должен оставаться спортом, и ничто не должно мешать российским и украинским спортсменам стоять рядом. Даже если бы это была правда, то я бы не стал об этом говорить, потому что не хочется сводить народы. И Дмитрия Губерниева я не осуждаю, у каждого свое мнение», — сказал Франков «СЭ».

Позднее глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что не все украинские атлеты покинули стадион, оставшись досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами.

Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. От российской команды на Игры заявлены 242 спортсмена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора Данил Алешин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Полицейский изнасиловал свою соседку-школьницу
Видео: Петра Порошенко облили зеленкой на Крещатике
В Киеве облили зеленкой бывшего президента Украины Порошенко
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд