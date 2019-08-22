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«Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно». Глава ПКР — о том, почему не исключает единичных случаев нарушения допинговых правил

15:25
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Президент ПКР Владимир Лукин не исключил единичных случаев применения допинга российскими паралимпийцами, но заметил, что это не повод для лишения всей команды права на участие в международных соревнованиях.

— Допинг — недуг, который искоренить крайне сложно, — цитирует RT. — Не исключено, что некоторые спортсмены, тренеры или врачи ещё попадут под искушение нарушить правила. Однако к этому необходимо отнестись профессионально и жёстко наказывать тех, кто презирает наши труды. Но это повлияет прежде всего на судьбу самих нарушителей, а не на наше участие в международных соревнованиях.

Ранее МПК подтвердил участие России в Паралимпиаде-2020.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/661087-lukin-paralimpiyci-doping

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