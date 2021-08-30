Богдан Мозговой выиграл золото Паралимпиады на дистанции 100 м на спине
11:21
Россиянин Богдан Мозговой выиграл золотую медаль Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м на спине. Его результат — 1 минута 1,65 секунды, что является паралимпийским рекордом.
Серебро в активе белоруса Егора Щелканова, бронзу взял австралиец Тимоти Ходж.
Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.
Токио
Паралимпийские игры
Плавание
Мужчины
100 м на спине
1. Богдан Мозговой (Россия) — 1:01.65
2. Егор Щелканов (Белоруссия) — 1:01.96
3. Тимоти Ходж (Австралия) — 1:02.16
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